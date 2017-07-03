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samsung galaxy note 8'in fiyatı netleşiyor

SAMSUNG GALAXY NOTE 8'İN FİYATI NETLEŞİYOR

Samsung Galaxy Note 8’in ayak sesleri yaklaşıyor. Son sızdırılan bilgiler cihazın depolama seçeneklerini ve fiyatını ortaya döktü.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 10:09
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 8'in Fiyatı Netleşiyor(6/10)13


Güney Koreli şirket phablet amiral gemisi modelini geliştirmeye devam ediyor. Yaz döneminin sonlarına doğru boy göstermesi beklenen cihazın detayları da netleşiyor. Bu bağlamda bir iyi bir de kötü haberimiz var.



İyi olan şey, Galaxy Note 8'in 64 ve 128 GB depolama seçenekleri ile satışa çıkacak olması. Bunun yanında 256 GB'a kadar destekli microSD kart girişi de bulunacak olması, Note 8'in cazibesini arttırıyor. Aynı raporda cihazın 1000 ila 1100 dolar arası bir fiyatla satılacağı da belirtilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta evleaks Avrupa için 940 euro'luk bir fiyat işaret etmişti. Bu bilgilere dayanarak telefonun ülkemiz fiyatını kestirmek zor, ancak fiyatın hayli yüksek olacağı öngörebiliriz.



26 Ağustos'ta lanse edilmesi beklenen cihazın raflarda yerini alması eylül ayının sonlarını bulacak. Telefonun muhtemel özelliklerini hatırlamak gerekirse; Qualcomm Snapdragon 835 (ve alternatif Exynos işlemcili model) işlemci, 6 GB RAM, 6.3 inç Super AMOLED 4K çözünürlüklü ekran, 13 MP çift arka; 8 MP ön kamera, USB Type-C portu ve kablosuz şarj desteği.



 



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