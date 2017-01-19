Yeni bir Samsung Galaxy S8 iddiası ortaya çıktı. Basına sızan görüntü cihazın tasarımını işaret ediyor.



Yeni bir Samsung Galaxy S8 iddiası ortaya çıktı. Basına sızan görüntü cihazın tasarımını işaret ediyor.







Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un 2017 yılında duyuracağı amiral gemisi olarak beklenen Samsung Galaxy S8'in bir başka görüntüsü daha ortaya çıktı. GSMArena tarafından yayınlanan görseller, şimdiye kadar sızan görüntülerle oldukça benziyor.



Galaxy S8 tasarımı nasıl olacak?



Cihazın tasarımıyla ilgili en büyük beklenti, ince çerçeveli bir tasarıma geçiş yapılması yönünde. Cihazın kenarları kıvrımlı olacak böylece kenarlarda çerçevesiz bir görüntü olacak. Üst ve alt taraftaki çerçeveler ise önceki modellere kıyasla çok daha ince olacak.



Cihazın ön yüzeyi öylesine sade ki, Samsung logosu ve ana ekran tuşu bile bulunmuyor. Bu tasarım aynı zamanda ekran gövde oranının son derece yüksek olması anlamına geliyor. Böylelikle daha büyük bir ekran kullanılabilecek.



Galaxy S8 tasarımı inceliği sebebiyle 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip olmayacak. Firmanın, iPhone 7 modelinde olduğu gibi bir çözüm sunması bekleniyor. Yani kulaklıklar, USB-C portu ile cihaza bağlanacak.



Telefon hakkındaki bir başka iddia ise çit kamera teknolojisine yer verileceği. Samsung şimdiye kadar çift kamera teknolojisini hiç kullanmamıştı.



Galaxy S8 modelinin ilk olarak MWC 2017'de görücüye çıkması ve ardından Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Detaylar şimdilik bu kadar. Tasarım görselleri ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.



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