Merakla beklenen ve tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye'de tanıtılan Samsung Galaxy S8 , donanımı ve sunduğu yeni özelliklerle birlikte fiyat politikası ile teknoloji severlerini şaşırttı.



Merakla beklenen ve tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye'de tanıtılan Samsung Galaxy S8 , donanımı ve sunduğu yeni özelliklerle birlikte fiyat politikası ile teknoloji severlerini şaşırttı.



5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Galaxy S8'in çerçevesiz tasarımı, tuş ya da keskin açı barındırmadığından akıcı bir yüzey sunuyor. Samsung'un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning Gorilla Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.



Yenilikler neler:



Kullanıcıya daha geniş bir hareket alanı sunan çerçevesiz tasarım. Home tuşu tıpkı Apple taptic Engine gibi gizlendi. Buna ek olarak parmak izi okuyucusu LG G serisinden bildiğimiz arka tarafta yer alıyor.



Galaxy S8 ön tarafta 8 MP arka tarafta da 12 MP Dual pixel kameralarla donatılmış. Galaxy S7 de de kullanılan bu kameralarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tek fark, ön kameranın da artık otofokuz özelliğine sahip olması.



Her iki modelde 10 nm Exynos 8895 işlemcisi kullanıldı. Yeni geliştirilen bu işlemci ilk dört çekirdeği 2.3 GHz diğer dört çekirdeği de 1.9 GHz'de çalıştırıyor. Bu işlemci, bir önceki nesil işlemciye göre %10 daha performanslı. Entegre bulunan grafik birimi (GPU birimi) ise %21 daha hızılı.



Galaxy S8, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı. 256 GB'a kadar MicroSD desteği sunuyor ve hızlı ile kablosuz şarj gibi özellikleri bulunduruyor.



Kullanıcılarının telefonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak için geliştirilen akıllı arayüz Bixby'e basit ses, dokunma ve metin komutlarıyla kolaylıkla erişilebiliyor.



Bixby'in Sesli Komut işlevi, çeşitli Samsung uygulamalarının yanında Kamera, Rehber, Galeri, Mesajlar ve Ayarlar gibi birçok özellikle entegre edilebiliyor.



Galaxy S8'in benzersiz çözümü Samsung DeX, akıllı telefonunuzu bir masaüstüne dönüştürüyor. Galaxy S8'in işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları,DeXile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.



Galaxy S8 ile birlikte, AKG by Harman tarafından gelişitirilen ve rakipsiz ses kalitesi, daha iyi gürültü engelleme özelliği için hibrid bir kanala sahip olan yeni yüksek performanslı kulaklıklar, kutu içinde bir aksesuar olarak veriliyor.



Editörün Yorumu



Samsung Galaxy S8 ve S8+'a yakından baktığımızda müthiş değişikliklerin olmadığını görüyoruz. Yine de şunu söylemekte fayda var, Tasarım ve ergonomi gerçekten bir üst seviyeye taşındı. Kameralarda ise pek bir değişiklik yok. Performans durumu da bir önceki nesille göre %10 arttı. Hepsi bu kadar.



Fiyatı ise, ülkemiz şartları için çok yüksek olduğunu söylemeliyiz. Öyle ki Galaxy S8 ve S8+ piyasadaki en pahalı telefon olmayı başardı. 64 GByte Galaxy S8 (4.399 TL) ve 64 Gbyte Galaxy S8+ (4.999 TL) tavsiye edilen tüketici fiyatı, 128 Gbyte iPhone 7 (4299 TL) ve 128 Gbyte iPhone 7 Plus'dan (4999 TL) daha pahalı.



Bu ürünün bu kadar uçuk bir fiyatta satılması ne yazık ki kafalarda farklı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Bizim düşüncemiz Galaxy S8 ve S8+'ın fiyatının karşılığını vermemesi. Bu ürüne ayıracağınız bütçeyi çok daha verimli kullanılabileceğinizi düşünüyoruz.



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