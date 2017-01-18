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samsung galaxy s8 iki farklı videoda!

SAMSUNG GALAXY S8 İKİ FARKLI VİDEODA!

Samsung Display tarafından yayınlanan iki yeni videoda yer alan cihaz Galaxy S8 olabilir mi?

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:23
Puan Ver : Samsung Galaxy S8 İki Farklı Videoda!(8/10)6


Samsung Display tarafından yayınlanan iki yeni videoda yer alan cihaz Galaxy S8 olabilir mi?



Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu yıl duyuracağı amiral gemisi Galaxy S8 modeliyle ilgili önemli bir gelişme var. Samsung'un ekran bölümü Samsung Display tarafından yayınlanan iki video, dikkatleri üzerine çekti. Videolar Kore dilinde olduğu için ne dendiğini anlamak pek mümkün değil.



Video içeriklerinde AMOLED ekran panellerin diğer teknolojiler ile arasındaki farklardan bahsediliyor. Daha doğru ve gerçekçi renkler, fiziksel olarak daha ince yapı ve daha düşük güç tüketimi gibi detaylara yer veriliyor.



Ancak burada asıl dikkat çeken şey, AMOLED ekran paneli anlatılırken kullanılan telefonun tasarımı. Markasız bir çerçeveye yerleştirilen AMOLED ekran paneli, konsept Galaxy S8 tasarımları ile oldukça benzeşiyor.



Alt ve üst çerçevelerin son derece ince olması, ana ekran tuşunun olmaması gibi detaylar, akıllara Galaxy S8 modelini getiriyor. Söz konusu model ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak cihazın ilk olarak MWC 2017'de yani 26 Şubat tarihinde görücüye çıkması bekleniyor. Satış tarihi olarak ise 18 Nisan işaret ediliyor.



6 inç büyüklükte bir ekranla beklenen yeni amiral gemisinin üç farklı versiyon ile duyurulması bekleniyor. Bu versiyonların Galaxy S8, S8 Edge ve S8 Plus olacağı düşünülüyor. Detaylar şimdilik bu kadar.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  S8  İki  Farklı  Videoda    haber

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