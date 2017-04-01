

Samsung Galaxy S8 Türkiye fiyatı açıklandı. Peki Galaxy S8 yerine neler alabileceğinizi biliyor musunuz?



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılının amiral gemisi olarak duyurduğu Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Ancak açıklanan rakamlar tüm beklentilerin üzerine çıktı. Fiyatları tekrar hatırlatalım;







Samsung Galaxy S8 modeli 4399 TL









Samsung Galaxy S8+ modeli 4999 TL







Fiyat politikası sebebiyle çoğu zaman eleştirilen Apple'dan bile daha yüksek fiyatlar belirleyen Samsung, sosyal medyada eleştirilerin konusu oldu. Eleştirilerin sebebi ise cihazların yurtdışı fiyatı. Çünkü Avrupa ülkelerinde ortalama 800 Euro fiyat etiketiyle satılan Galaxy S8, ülkemizde döviz kurunu ve vergileri ekleyince bile bu rakamlara ulaşmıyor.



Biz ise bu galerimizde, Samsung Galaxy S8 almak yerine alabileceğiniz şeyleri sizlere hatırlatmak istiyoruz.



PlayStation 4 Pro + 4K UHD Smart LED TV



Samsung Galaxy S8+ modeline 4999 TL vermek yerine, Sony PlayStation 4 Pro oyun konsoluna ve 43 inç UHD 4K dahili uygu alıcılı bir akıllı televizyona sahip olabilirsiniz. Böylece kendinize tam anlamıyla bir oyun sistemi kurmak için gerekli olan iki ekipmana birden sahip olabilirsiniz.







PlayStation 4 Pro: 1900 TL









LG 43 inç UHD 4K uydu alıcılı akıllı televizyon: 2500 TL







İkisini topladığımızda 600 TL'niz cebinizde kalıyor. Arta kalan parayla ise 3 adet oyun almanız mümkün.



Apple iPhone 7 Plus + Apple Watch akıllı saat



Samsung'un akıllı telefon tarafındaki en güçlü rakibi Apple'dan 5000 TL karşılığında bir adet iPhone 7 Plus (32GB) ve bir adet Apple Watch Seri 1 akıllı saat alabilirsiniz.







iPhone 7 Plus modeli: 3800 TL









Apple Watch Seri 1: 1200 TL







5000 TL ödeyerek sadece bir akıllı telefon almaktansa hem akıllı telefon hem de akıllı saat alabilirsiniz. Üstelik biraz pazarlık ile Apple Watch Seri 2 bile almanız mümkün.



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