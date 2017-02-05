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Samsung Galaxy S8'in yeni görüntüleri yayınlandı

SAMSUNG GALAXY S8'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Mart ayında resmen tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8 hakkında yeni sızıntılar çıkmaya devam ediyor. Bu sefer de telefonun yeni görüntüleri yayınlandı.

Tarih : 05 Şubat 2017, 10:53
Puan Ver : Samsung Galaxy S8'in Yeni Görüntüleri Yayınlandı(9/10)11


Bir süredir beklenen Samsung Galaxy S8, önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'de tanıtılmayacak. Ancak bir süre önce gelen bilgiler, telefon için çok da uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Galaxy S8'in ilk görüntüsü internete sızdırılırken, bu görüntünün yanı sıra telefonun teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında ilk detaylar da sızdırıldı.



Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bu bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi telefonunu 29 Mart'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtmayı planlıyor. Tüm dünyada heyecanla beklenen bu etkinlik için bekleyiş sürerken, Samsung Galaxy S8'in yeni görüntüleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da telefon hakkında şu ana kadar sızdırılan bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan render görüntüleri yayınlandı.



Tasarımcı Benjamin Geskin'in daha önce sızdırılan görüntüler ve bilgilerden yola çıkarak hazırladığı bu görüntüler, Samsung'un yeni amiral gemisinin nasıl görüneceği hakkında net bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Bu görüntülere bakılırsa telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, yok denecek kadar ince olan ekran çerçevesi olacak.








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