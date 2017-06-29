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samsung galaxy stellar 2 sızdırıldı

SAMSUNG GALAXY STELLAR 2 SIZDIRILDI

İlk nesli 2012 yılında lanse edilen Galaxy Stellar serisinin ikinci nesli için çalışmalar başladı. Yeni modelin özellikleri ve detaylı fotoğrafları basına sızdırıldı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Samsung Galaxy Stellar 2 Sızdırıldı(6/10)4


İlk nesli 2012 yılında lanse edilen Galaxy Stellar serisinin ikinci nesli için çalışmalar başladı. Yeni modelin özellikleri ve detaylı fotoğrafları basına sızdırıldı.



2012 yılında Amerikalı Verizon operatörüyle anlaşmalı olarak piyasaya sürülen giriş seviyesi Galaxy Stellar'ın ikinci nesli yolda. Modelin yine herhangi bir operatör yoluyla satılıp satılmayacağı kesin değil, ancak özellikleri ve muhtemel tasarımıyla birçok kullanıcının ilgisini üzerine toplamış durumda.



Sızıntı bilgilerine göre Stellar 2, Qualcomm'un Snapdragon 626 işlemcisiyle boy gösterecek. 2.5 GB RAM ile beslenen bu cihazı 3500 mAh'lik büyük bir pil doyuracak. 32 GB dahili depolama, 4.5 inç 720p HD Super AMOLED panel, Android 7 Nougat, 5 MP arka; 1.2 MP ön kamera ise cihazın öne çıkan diğer teknik detayları arasında yer alıyor.



Yuvarlatılmış tasarımıyla eski nesilleri hatırlatan cihaz, Samsung logosunun aşağıya çekilmesiyle bu kategoriden kendini ayırıyor. Cihazda kullanılması beklenen tasarımın arka kısmı ise daha önce Samsung'larda görmeye alışmadığımız özgün detaylar barındırıyor.



Orta seviye cihazın 100 dolar gibi uygun bir fiyattan kendine alıcı bekleyecek.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  Stellar  2  Sızdırıldı    haber

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