

Samsung, 2017 akıllı telefon pazarında ne yazık ki istenilen etkiyi yaratamadı. Galaxy Note 7 ile piyasayı altına üstüne getirmeyi hedefleyen Samsung, batarya sorunu ile bu planlarını ertelemek zorunda kaldı. Yaşanan olaylar, aylar sonra çıkan Samsung Galaxy S8 in başarısına da büyük bir gölge düşürdü. Durum böyle olunca tüm yoğunluğunu Tablet pazarına verdi. Esasında iyi de oldu. Çünkü piyasaya sürdüğü yeni Samsung Galaxy Tab S3 adlı ürünü ile tüm rakiplerine bu pazarı dar edeceği mesajını verdi. Samsung, Galaxy Tab S3 ile, yıllardır zirvede olan iPad ailesini çok zor bir durumda bırakacağını kesin gözüyle bakılıyor.



Bir telefon kadar ince



Android tabletler her zaman Apple iPad'in gölgesinde kalıyorlardı. Tablet denildiğinde ilk olarak iPad akla gelirdi. Sahip olduğu zengin uygulama seçimi ve iOS'un mükemmel uyumu iPad'leri zirveye taşımıştı. Durum böyle olunca, Google Android ekosistemi daha çok akıllı telefonları hedef alıyordu. Çoğu zaman uygulama marketindeki uygulamalar Tablet ürünlerine göre yazılmıyordu ve uyumsuzluklar çıkıyordu. En azından bugüne kadar. Çünkü Samsung Galaxy Tab S3 tüm bunları değiştirecek güçte.



Galaxy Tab S3, hantal Android tabletlerinden çok büyük ekranlı ince bir Galaxy S7'yi andırıyor. 169 x 237 x 6 boyut değerleri ile oldukça kompakt bir ürün olan Galaxy Tab S3, tıpkı iPad gibi 4:3 formatında 9.7 inç'lik bir ekran kullanıyor. 2048×1536 piksel çözünürlüğüne sahip olan bu AMOLED ekran 5000:1'lik kontrast değeri ile birlikte zengin renk aralığına sahip. İlk kez UHD televizyonlardan bildiğimiz HDR teknolojisini kullanan bu ekran, Apple iPad ürünlerine karşı ciddi bir kalite farkı oluşturuyor.



Bu fark, üzerinde bulunan dört adet AKG marka hoparlör ile birleştiğinde mükemmel bir mobil ev sinema sistemine sahip oluyorsunuz. Tabi bu fark iPad Pro için ne yazık ki yeterli değil. Yaptığımız testlerde, en yüksek ses seviyesinde iPad Pro'nun daha kaliteli bir ses spektrumuna ulaştığını söylemeliyiz.



Dizüstü sistemine dönüşüyor



Samsung Galaxy Tab S3, EDGE modellerden bildiğimiz yuvarlatılmış kenar tasarımını kullanmıyor. Edge kenarlı bir ürünün yere düşmesi , kullanıcıya, Teknik serviste pahalıya patlayabilir. Buna karşın arka yüzey tamamen cam kaplı. Oldukça hoş duran bu cam yüzey kaygan olmaması iyi düşünülmüş bir özellik. İyi bir malzeme kalitesi ve başarılı bir işçiliğe sahip olan Galaxy Tab S3 elde çok şık duruyor. Yine de oldukça narin görünen bu ürünü koruma kılıfı ile kullanmanızı tavsiye ederiz. Hatta opsiyonel olarak satılan ve tableti bir dizüstüne dönüştüren klavye takımına da mutlaka bir göz atın.



Üründe beğendiğimiz bir özellik 0.7 mm inceliğinde olan S-Pen akıllı kalemi ile sanki bir kağıda yazı yazıyormuşçasına Tablet üzerinde kullanabilmeniz. S-Pen, Galaxy Tab S3'ü resmen devasa bir Note 7'ye dönüştürüyor.







Piyasanın en hızlı Android tableti



Samsung Galaxy Tab S3 üst seviye akıllı telefonlardan bildiğimiz dört çekirdekli Snapdragon 820 (2×2,15 ve2x1,6 GHz) işlemcisini kullanıyor. Adreno 530 grafik yongasına sahip olan Tab S3, 4 Gbyte belleği ile birçok işin üstesinden geliyor. İşlemci gücünü kullan uygulamalar ve grafik yongasına yüklenen yeni nesil 3D oyunlar, Galaxy Tab S3'ü zorlamıyor. Antutu test programında 130 000 puan elde eden Tab S3, yeni nesil iPad'i (120 000) geçiyor. iPad Pro için (160 000 puan) ne yazık ki gücü yetmiyor.



32 GByte'lık kapasitenin 23.1 Gbyte'ı kullanılabilir durumda. Bu kapasite elbette microSD kart yuvasıyla arttırılabiliyor.



6000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan Tab S3, yoğun kullanımda yaklaşık 7 saat çalışabiliyor. Buna karşın iPad Pro yaklaşık 10 saat, yeni Apple iPad de 14 saatlik bir çalışma performansı sergiliyor.



Sonuç



Samsung Galaxy Tab S3, kontrastı yüksek ve zengin renk aralığına sahip bir ekran ile fark yaratıyor. Galaxy S7'den bildiğimiz 13 ve 5 MP'lik kameralar bulunduran bu ürün günlük kullanımda kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor. Yüksek bir performans ile çalışan Tab S3, yeni nesil 802.11ac WLAN ve Bluetooth 4.2 teknolojileri ile donatılmış olması büyük bir avantaj. En büyük dezavantajı ise tam yük altındaki 7 saatlik çalışma süresi.