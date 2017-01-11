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samsung gear artık iphone'larda da çalışacak

SAMSUNG GEAR ARTIK İPHONE'LARDA DA ÇALIŞACAK

Samsung'un Samsung Gear gibi akıllı saatlerinin sadece Android telefonlarla çalışma zorunluluğu ortadan kalktı.

Tarih : 11 Ocak 2017, 09:59
Puan Ver : Samsung Gear Artık İphone'larda Da Çalışacak(8/10)9


Güney Koreli elektronik devi yeni yayınladığı Samsung GearS ve Gear Fit uygulamalarını, iPhone cihazları ile uyumlu olarak tasarladı.



Bu yeni yöntemle, akıllı saatler, tam anlamıyla iPhone'lar ile entegre olmuyor ancak uygulama bazında iPhone ile çalışabilecek.



Samsung'un bu uygulamaların sayısını genişletmesi ve iPhone sahiplerinin Gear ürünlerini tercih etmesi için daha fazla sebep yaratması bekleniyor.



Gear cihazlarında GPS'in ve çevresel sensörlerin de iPhone ile çalışacağının altı çiziliyor. Böylece başka geliştiricilerin de Samsung Gear serisi cihazlar için iPhone uyumlu uygulamalar geliştirmeleri mümkün olacak.








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