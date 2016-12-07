Samsung Kanada, dikkat çeken bir reklam kampanyası ile karşımıza çıktı. Gear VR gözlük ile “korkusuz ol” sloganı taşıyan bu kampanyanın detayları sizlerle.







Samsung Kanada, dikkat çeken bir reklam kampanyası ile karşımıza çıktı. Gear VR gözlük ile “korkusuz ol” sloganı taşıyan bu kampanyanın detayları sizlerle.







VR alanında dikkat çeken çalışmalara imza atan Samsung, bu teknolojiyi pazarlama noktasında da geri kalmıyor. Firmanın bir süredir kullandığı “#BeFearless” etiketi şimdi Kanada'daki tüketicilerin dikkatini çekiyor.



Sanal gerçeklik teknolojisi ile yapılabilecekleri her geçen gün artıran firmalar, bu teknolojiyi hayatımıza sokmaya kararlı görünüyor. Bunun en belirgin özelliklerinden biri ise geçtiğimiz gün Kanada'da ortaya çıktı.



Samsung, tüketicilere korkularını VR teknolojisi ile yenebileceğini söylüyor. Topluluk önünde konuşma, mülakat gibi bazen bir fobi haline gelen durumların üstesinden gelmek için artık VR teknolojisinden destek alabilirsiniz. Yükselik korkusu da bu kampanya kapsamında. En azından Samsung'un iddiası bu yönde.



Samsung'un bu kampanya kapsamında şimdiden iki uygulaması hazır bile. Bunlardan ilki topluluk önünde konuşma, ikincisi ise yükseklik fobisi için. Samsung Gear VR gözlük ve uyumlu bir Samsung akıllı telefon ile iki uygulama da ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Eğer bir Samsung akıllı saate sahipseniz, kullandığınız uygulama boyunca kalp atışlarınızı kayıt altına alabilir ve program sonrasında aynı koşullar altında eskisi kadar heyecanlanıp heyecanlanmadığınıza bakabilirsiniz.



“Korkusuz ol (#BeFearless)” programı dört hafta sürüyor ve uygulamalar Facebook ile Oculus partnerliğinde geliştiriliyor. Kampanya kapsamında bir adet Galaxy S7 ve Gear VR gözlük de hediye edilecek



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