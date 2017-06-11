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Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
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samsung, hangi modellerine android 7.0 güncellemesi verecek ?

SAMSUNG, HANGİ MODELLERİNE ANDROİD 7.0 GÜNCELLEMESİ VERECEK ?

Samsung, geçtiğimiz günlerde resmi olarak giriş seviyedeki kullanıcılarla buluşturduğu Galaxy J (2017) ailesinin heyecanını yaşarken, geçtiğimiz yıllardaki Galaxy J7 (2015) ve Galaxy J7 (2016) modellerini satın alan kullanıcılar için sevindirici bir haber geldi.

Tarih : 11 Haziran 2017, 12:09
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WiFi sertifikasyonu sırasında ortaya çıkan bilgilerde Samsung Galaxy J7 (2015) modelinin Android 7.0 sürümüyle çalıştığı görünüyor. Aslında bir anlamda ortaya çıkan bu rapor, Samsung Galaxy J7 (2015) ve Galaxy J7 (2016) modellerinin henüz almamış olmasalar da yakın bir zamanda Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağının önemli bir işareti.

 



Ayrıca bu güncelleme sadece Galaxy J7 modellerinin sahipleri için değil, tüm Samsung kullanıcıları için önem taşıyor çünkü Galaxy J7 (2015) modelinin Android 7.0 Nougat güncellemesini alması belki de Samsung'un giriş seviye modellerinde ilk kez ikinci Android sürüm yükseltmesini yayınladığını gösteriyor.



Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı bilinmez ancak bu güncellemenin Samsung'un izlediği güncelleme politikasıyla ilgili önem taşıdğını bir kez daha belirtmemizde yarar var.

 



 





kaynak :webtekno








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