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samsung iddialı tabletini 26 şubat'ta tanıtıyor!

SAMSUNG İDDİALI TABLETİNİ 26 ŞUBAT'TA TANITIYOR!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Firma S8 modelini tanıtmayacağını açıkladığı Mobil Dünya Kongresi'nde yeni tabletini tanıtacak. Detaylar haberimizde.

Tarih : 05 Şubat 2017, 10:58
Puan Ver : Samsung İddialı Tabletini 26 Şubat'ta Tanıtıyor!(10/10)10


Samsung yeni amiral gemisi olacak olan S8'i Mobil Dünya Konregisi'nde tanıtmayacak ancak Koreli firma yeni tabletini Barselona'daki soşvda tanıtmaya hazırlanıyor.



Bugün paylaşılan görsel ile birlikte firma yeni ürününü 26 Şubat tarihinde tanıtacağını resmen açıkladı. Bir görsel ile paylaşılan görüntüde firmanın yeni nesil tabletinin tasarım hatlarına ulaşabilmek mümkün. Tech Crunch internet sitesinin haberine göre firmanın yeni taleti 9.6 inç büyükllüğünde olacak. İlk olarak saf versiyonu gelecek olan cihazın ‘Pro' versiyonunun ise yul sonuna doğru gelmesi bekleniyor. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni tableti olacak olan Galaxy Tab 3 Qulacomm tarafından üretilen Snapdragon 820 yonga setine sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ise cihazın beklenen diğer özellikleri arasında.



İşlemci tarafında Qualcomm, Snapdragon 835'i kullanıma sunmuş olsa da henüz bu yonga setini kullanan bir cihaz yaygın olarak satışa çıkmış değil. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtalacak olan diğer cihazlarda da Snapragon 835 yonga setinin kullanılması beklenmiyor. Bunun temel nedeni ise Samsung'un Galaxy S8 için bulunduğu sipariş. İddiaya göre Samsung, Qualcomm'un üretim bantlarının büyük kısmını aldığı için diğer üretiilere yetecek düzeyde 835 yonga seti üretilemiyor. Bu üretim sıkıntısı görünen o ki Samsung'un kendi tabletini de etkilemiş.



Aynı Gün LG G6 da Tanıtılacak



26 Şubat tarihinde düzenlenecek tek lansman Samsung'un lansmanı değil. Yine Güney Kore'den bir firma büyük bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli bir diğer teknoloji devi olan LG de yeni amiral gemisi telefonu olan G6'yı Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. G6'da Snapdragon 825 yonga setinin kullanılıp kullanılmayacağı  ise net olarak bilinmiyor. Ancak Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nin ilk günlerinde Güney Korelilerin fuara çıkarma yapacağı net olarak söylenebilir.








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