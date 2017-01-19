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samsung ıot demo alanında geleceği resmetti

SAMSUNG IOT DEMO ALANINDA GELECEĞİ RESMETTİ

CES 2017'de Open Connectivity Foundation işbirliğiyle kurulan IoT demo alanında Samsung Electronics, Akıllı Ev sistemleri özelinde sunduğu yenilikçi çözüm ve teknolojilerle geleceği resmederek büyük ilgi topladı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:47
Puan Ver : Samsung Iot Demo Alanında Geleceği Resmetti(6/10)3


CES 2017'de Open Connectivity Foundation işbirliğiyle kurulan IoT demo alanında Samsung Electronics, Akıllı Ev sistemleri özelinde sunduğu yenilikçi çözüm ve teknolojilerle geleceği resmederek büyük ilgi topladı.



 



Las Vegas'ta gerçekleşen Consumer Electronics Show (CES) 2017'de, Open Connectivity Foundation (OCF) işbirliğiyle kurulan IoT demo (Nesnelerin İnterneti) alanında Samsung Electronics, Akıllı Ev sistemleri alanında sunduğu yenilikçi çözüm ve ürünlerini sergileyerek geleceğin dünyasına nasıl yön verdiğini ortaya koydu.



“Her Şey Bağlantılıdır” temasının işlendiği IoT demo alanı, bu teknoloji sayesinde cihazların mükemmel bir birliktelikle nasıl çalışabildiklerini gösterdi. Akıllı Ev sistemleri alanında sunulan çözüm ve teknolojilerin yer aldığı demo alanında; birleşik bir Nesnelerin İnterneti platformunun kullanıcılara, geliştiricilere ve imalatçılara sağlayabileceği faydalar gösterildi.



Samsung, Nesnelerin İnterneti çözümleri sayesinde ev yaşamının nasıl farklılaşacağını değişik senaryolar ile anlattı.





 



Samsung'un sergilediği “Eve Geliş” modu futuristik bir yaşamın çok yakın olduğunun ipuçlarını verdi. Gear S3 akıllı saatindeki tek bir tuşa basarak aktif olan “Eve geliş” modunu sayesinde; ev sahibi kendisini oda ısısı ayarlanmış, favori TV kanalı açılmış, otomatik elektrik süpürgesi tarafından halıları temizlenmiş bir ideal ev ortamında buluyor olacak.





 



Samsung Electronics'in sergilediği bir diğer etkileyici çözüm ise ev ile otomobilin birbirlerine bağlanarak kontrol edilmesi oldu. Örnek olması açısından, ilk önce demo alanına park edilen aracın iç ısısı, Samsung Gear S3 akıllı saati kullanarak ayarlandı. Bu çözüm, özellikle soğuk kış günlerinde arabaya binen sürücünün ilk andan itibaren rahat etmesini sağlayacak. Samsung yetkilileri daha sonra aracın içinden, evde bulunan Family Hub 2.0 buzdolabının nasıl kontrol edildiğini gösterdiler.





 



Samsung, Las Vegas'taki bu sergi ile 2017'de IoT alanında önemli mesafeler kat edeceğinin ipuçlarını verdi.



 



Ona aşkını PowerPoint ile anlat








Etiketler: Samsung  Iot  Demo  Alanında  Geleceği  Resmetti    haber

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