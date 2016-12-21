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samsung, lg bataryaları mı kullanacak?

SAMSUNG, LG BATARYALARI MI KULLANACAK?

Galaxy Note 7 felaketi nedeniyle gerek imaj, gerekse ticari açıdan büyük bir darbe yiyen Samsung; sızan dedikodulara göre ana yurdundaki en büyük rakibi LG ile işbirliği yapma kararı aldı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 12:48
Puan Ver : Samsung, Lg Bataryaları Mı Kullanacak?(7/10)9


Galaxy Note 7 felaketi nedeniyle gerek imaj, gerekse ticari açıdan büyük bir darbe yiyen Samsung; sızan dedikodulara göre ana yurdundaki en büyük rakibi LG ile işbirliği yapma kararı aldı.



 



Chosunilbo başta olmak üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a yakınlığıyla tanınan bazı kaynaklar, şirketin kendi ülkesindeki en büyük rakibi LG ile işbirliği yapacağını iddia etti. Bu haber, eğer gerçeklik payı taşıyorsa teknoloji dünyasında büyük yankı yaratabilir. Zira LG-Samsung ikilisi arasındaki ilişkilerin zaman zaman rakip düzeyini aşıp, düşmanlık sınırını bulanıklaştırdığına pek çok kez rastladık. Asyalı kaynaklar, 2017 yılının ikinci yarısında rastlayacağımız bazı Samsung markalı cihazlarda bu iddianın doğrulanacağını savunuyor.



Şimdiye kadar iki şirketten de ne doğrulama, ne de yalanlama geldi. Reuter ajansındaki bazı bilişim ve piyasa şüphe içerisinde. Reuters, iddialara şüpheyle yaklaşmanın makul olacağı düşüncesinde… Zira bu tür bir ortaklık Güney Korelinin şu andaki kırılgan egosunu daha da kırılgan hale getirebilir ve hatta, imajına daha da ciddi hasarlar verebilir.



Sonu Sharp ile LG arasındaki gibi mi olacak?



Chosunilbo'ya göre içeriden bir yetkili, bu tür bir pazarlığın yapıldığını doğrulasa da, kendisi de dahil olmak üzere şirketteki pek çok kişinin anlaşmaya karşı olduğunu açıkladı. Rakip bir firmanın üzerine inşa edilen bir hamle piyasada LCD ürün gamında yaşanmıştı. LG-Sharp bir panel anlaşması yapmış ama sonunda Sharp, kısa süre içerinde anlaşmadan vazgeçmişti. Yani, rakip şirketlerle yapılan anlaşmalar hiç de uzun ömürlü olmuyor.



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Etiketler: Samsung  Lg  Bataryaları    Kullanacak    haber

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