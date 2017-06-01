Samsung'un gizli silahı QLED teknolojisi, OLED'i dize getirdi. Uzun zamandır TV teknolojisinin geleceğinin OLED teknolojisi olduğu konuşulurken, Samsung herkesi şaşırttı. Samsung, QLED teknolojisini geliştirerek pazardaki lider rolünü de pekiştirdi. Öyle ki geliştirilen bu teknolojinin OLED teknol



Samsung'un gizli silahı QLED teknolojisi, OLED'i dize getirdi. Uzun zamandır TV teknolojisinin geleceğinin OLED teknolojisi olduğu konuşulurken, Samsung herkesi şaşırttı. Samsung, QLED teknolojisini geliştirerek pazardaki lider rolünü de pekiştirdi. Öyle ki geliştirilen bu teknolojinin OLED teknolojisinin de sonunu getireceği söyleniyor.



55, 65 ve 75 inç ekran büyüklüklerinde bulunan Q8C serisinin önemli bir özelliği de tasarımın tekrar üzerinden geçilmiş olması. Bu alanda 60 Watt çıkış gücüne ulaşabilen ve yüksek bir ses kalitesi ile beğeni toplayan 4.2 höparlör sistemi yer alıyor. Bundan da önemlisi, Samsung'un farklı oturma odaları için farklı konsept tasarımlar geliştirmiş olması.



Kullanıcılara modern, klasik ve yeni nesil tasarımlara sahip farklı ayak tasarımları sunulmasının yanı sıra duvara asma aparatları seçeneği de sağlanıyor. Kavisli bir yapıya sahip olan Q8C'nin arka kısmı tamamen kapalı. Bağlantı girişleri ayakların içinden geçiyor ve neredeyse görünmüyor.



Bununla birlikte, neredeyse görünmez olan bir bağlantı kablosu da geliştirilmiş. Invisible Connection Cabel olarak adlandırılan bu bağlantı kablosu, televizyonların arka kısımlarda görmeye alıştığımız kablo salatasını yok ettiği gibi şeffaf ve ince olması sayesinde neredeyse görünmüyor. Bu da özellikle televizyonu duvara monte etmek isteyen kullanıcılar için çok büyük bir avantaj sağlıyor. 3 metre uzunluğundaki bu kablo tüm giriş ve çıkışları üzerinde barındıran One Connect Box adlı bağlantı kutusu ile haberleşiyor. Bu bağlantı kutusunun avantajı ise kendisini dilediğiniz yerde saklayabilmeniz.Akıllı kumandanızın bu kutuyu görmesine gerek olmaması da iyi düşünülmüş bir özellik. Bu sayede kutuyu dolabın içine bile saklayabilirsiniz. One Connect Box, 363 x 115 x 34 mm boyutunda ve üzerinde üç adet HDMI, üç adet USB, optik ses girişi, WLAN, Bluetooth, CI-Slotu, Kablo/DVB-T2 ve iki adet uydu girişi bulunuyor. Samsung ayrıca çok geniş salonlara sahip kullanıcılar için opsiyonel olarak satılan 15 metre uzunluğunda bir kablo da tasarlamış.



Akıllı kumandanın önemli bir özelliği de çok az tuş ile birçok işi yapabilmesi. Metal görünümlü bu kumanda aynı zamanda farklı cihazları da kontrol edebiliyor. Bununla birlikte, sesli komutları da algılayabiliyor. Yani Q8C'yi sesinizle kontrol edebiliyorsunuz.



Samsung Q8C'ye yakından baktığınızda malzeme kalitesinin üst seviyede olduğu hemen anlaşılıyor. Benzer bir durum cihazın işçiliği için de geçerli. Samsung'un kullanıcılara çok kaliteli bir ürün sunduğu ve bu kritere çok fazla önem verdiği görülüyor.



Görüntü kalitesi, fonksiyonellik ve tasarımı ile fark yaratıyor



OLED teknolojisinin en büyük avantajı, her bir pikselin bağımsız hareket edip bir ışık kaynağı haline gelebilmesi. QLED teknolojisinde böyle bir durum yok. Samsung, var olan LCD teknolojisini geliştirip Quantum DOT teknolojisini elde ederek görüntü kalitesini üst seviyeye taşıyor. Çok geniş bir renk spektrumuna sahip olan QLED teknolojisi bu sayede canlı ve gerçeğe yakın bir renk doğruluğu sunuyor.



Samsung bu alanda çok iddialı. Kavisli bir televizyon olan Q8C, %100 DCI-P3 renk derinliğine ulaşıyor. Bu da QLED teknolojisine sahip Q8C'nin sinema standartlarında bir renk derinliğine sahip olduğu anlamına geliyor. Bu teknoloji, 1500 Lumen parlaklık ve 5000:1 kontrast (Q-Contrast) değeri sayesinde, görüntü kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.



Bitmedi. Q8C aynı zamanda da QHDR olarak adlandırılan HDR teknolojisini de destekliyor. HDR10+ standardı sayesinde İnternet'ten indirilen HDR filmler ve Ultra HD Blu-Ray içerikler kalitesi bozulmadan gösterilebiliyor.



2016 model ürünlerle kıyasla %50 daha parlak olması ile ciddi bir fark yaratan Q8C, aynı zamanda da geniş bir görüş açısına da ulaşıyor. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü televizyondaki görüntüye doğrudan veya yandan bakıldığında renk parlaklığı değişebiliyor. Samsung Q8C, geniş görüş açısı sayesinde bu farkı minimuma indiriyor ve herkesin aynı görüntüyü eşit olarak izlemesini sağlıyor. Örneğin siyah renk grileşmiyor ve siyah olarak kalıyor.



Yani Q8C, standart LCD televizyonlarla kıyaslandığında 5-10 kat arası daha parlak olması sayesinde çok daha iyi bir görüntü kalitesine ulaşıyor. Işıklı ortamlarda bile net bir görüntü sağlayan Q8C, en parlak modunda bile performansını koruyor.



Yaptığımız denemelerde Q8C'nin zengin detaylı ve keskin bir görüntü oluşturduğunu gördük. Benzer ürünlerde gördüğümüz ve kullanıcıyı rahatsız eden artırılmış keskinlik bu üründe yaşanmıyor. Q8C, yüksek performansta ve yüksek bir kalitede kesinlikle çizgisini bozmuyor. İster karanlık bir ortam olsun isterse de en parlak ortam, Q8C hep aynı kaliteyi koruyor.



Sonuç



Samsung, 2017 serisi ile yüksek performanslı bir QLED ürün portföyü oluşturmuş durumda.Yüksek parlaklık ve canlı renklerle mükemmel bir görüntü kalitesine ulaşan Q serisi, tasarım, fonksiyonellik ve esnekliği ile de fark yaratmasını biliyor. Ayrıca, Invisible Connect Cabel ve farklı ayak tasarımları arasında seçim yapabilme imkanının, bu ürün ailesine çok farklı bir hava kattığını da söylemeliyiz. Benzer ürünler arasında kendisini farklılaştıran Samsung Q8C, kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir ürün.



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