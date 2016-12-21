Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

samsung ve youtube ittifakı!

SAMSUNG VE YOUTUBE İTTİFAKI!

Samsung, YouTube'un HDR içerikleri konusunda, pek çok kullanıcısını mutlu edecek, önemli bir işbirliğine gidiyor!

Tarih : 21 Aralık 2016, 10:54
Puan Ver : Samsung Ve Youtube İttifakı!(10/10)9


Samsung, bu defa TV modelleri için önemli bir yeniliği kullanıma sunuyor. Yaklaşık bir ay önce YouTube'un High Dynamic Range (HDR) videoları için bir destek eklemesinin ardından şimdi de Samsung kendi üst düzey TV modelleri için YouTube'un bu HDR içeriklerini destekleyeceklerini açıkladı.



HDR, özellikle eğlence açısından her ne kadar halen daha emekleme aşamasında olan bir teknoloji olsa da bu yıl içerisinde bu anlamda önemli adımların atıldığı da bir gerçek. Zira hem Microsoft hem de Sony'nin 4K video ve HDR özellikleri sunan konsolları piyasaya sürdüğü biliniyor.



İçerik şu an için sınırlı olsa da YouTube'un popüler içerik üreticileriyle işbirliği yaparak bu platform için HDR içerikleri güçlendireceği belirtiliyor. YouTube'un ayrıca her ikisi de HDR prodüksiyon ekipmanları içeren Los Angeles ve New York'taki YouTube Spaces'de kayıt zamanları sunacağı söyleniyor.



YouTube HDR içeriğine olan destek Samsung'un Quantum dot ve 2016 UHD TV'lerinde mevcut olacak.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Samsung  Ve  Youtube  İttifakı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER