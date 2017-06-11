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samsung'a hırsızlık şoku

SAMSUNG'A HIRSIZLIK ŞOKU

Teknoloji devi Samsung, bir hırsızlık olayı ile çalkalandı.

Tarih : 11 Haziran 2017, 12:12
Puan Ver : Samsung'a Hırsızlık Şoku(6/10)8


Firmanın merkezin de 6 yıllık çalışanı kendi borcunu çalıştığı bölümde üretilen telefonları satarak ödemeye çalışınca polis tarafında tutuklandı.



6 yıl önce engelli programı kapsamında işe aldığı personelin gün gün çalıştığı firmaya darbe vurduğu anlaşıldı.



TEKERLEKLİ SANDALYE İLE FARK EDİLMEDEN...



Samsung'un Suwon merkezinde görev yapan Lee isimli bir çalışan, 800 bin dolar olan borcunu firmadan çaldığı telefonlarla kapatmayı planladı. 2014 yılında merkezden tekerlekli sandalye yardımı ile fark edilmeden akıllı telefon çalan Lee, kısa sürede yaptığı borçtan kurtulmayı düşünüyordu.



Çalmaya başladığı andan itibaren toplanda 8.474 akıllı cihazı merkezden dışarı çıkararak ikinci elcilere satan Samsung çalışanı, yaptığı satışlardan sonda borcunun 711 bin dolarlık kısmını yakalanmadan kapattı.



TELEFONLAR VİETNAM'A GİDİNCE YAKAYI ELE VERDİ



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Samsung  A  Hırsızlık  Şoku    haber

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