

The Guardian'ın yaptığı habere göre Samsung'un Galaxy S8 modelleri 5 ve 6 inç'lik ekrana sahip olacak ve ekranları kavisli olacak.



Telefonların ekranı bir önceki Galaxy S7 Edge'de olduğu gibi sola ve sağa dışarı doğru kavis alacak. Yani telefonların boyutu Galaxy S7 Edge modeli ile hemen hemen aynı olacak.



Ancak "infinity" ekran sayesinde görüntü alanı büyüyecek. bu nedenle parmak izi sensörü ve Samsung logosu, cihazın arkasına taşınabilir olacak.



Boyut açısından Galaxy S8, Galaxy S7'ye benziyor, ancak ön tarafında şirketin logosunu ve ana ekran düğmesini içermeyen büyük bir ekranı var. Bu ekran Samsung tarafından "Infinity Display" olarak adlandırılıyor. Üstte ve altta çok az çerçeve payı var.