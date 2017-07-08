Samsung, parça üretimi konusunda piyasada ciddi bir öneme ve yere sahip. Samsung önümüzdeki dönemde 18.6 milyar dolarlık yatırımla panel, işlemci ve diğer çiplerin üretiminde liderlik hedefliyor.



Akıllı telefon denince ilk akla gelen şirketlerden olan Samsung, dev bir yatırımla işi daha da büyütmenin peşinde. Halihazırda parça üretim konusunda liderlik koltuğunda oturan Güney Koreli firma, 18.6 milyar dolarlık bütçeyle ezici üstünlük kurmanın peşinde. Bellek çipi, panel ve SoC gibi parçalar yatırımın hedefinde olacak. Bunun yanında bildiğiniz gibi Samsung ISOCELL adı altında kamera sensörlerini de piyasada görmek istiyor.



Reuters'a göre artan ilgi sebebiyle bu yıl bellek üreticileri rekor kar elde edecek. Samsung bu talebe yeni NAND fabrikasında 12,5 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor. Ayrıca Samsung, 2017 ilk çeyreğinde açıklanan verilere göre tüm bellek yongalarının %40,4'ünü üretiyor.



Firmanın üzerinde durduğu bir diğer konu başlığı ise ekranlar. Şirket 1 milyar dolara yakın bir yatırımla bu kısımda da büyüme hedefliyor. OLED ekranlara artan ilgi sebebiyle talebi karşılamakta zorlanan Samsung, alternatif çözümlere yönelmiş durumda. Son olarak 10. yıla özel çıkan iPhone 8 için, Apple'ın Samsung'dan 70 milyon kadar OLED panel sipariş ettiği iddia edilmişti.