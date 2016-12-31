Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki günlerde Amerika'da düzenlenecek olan CES fuarı için özel bir hazırlık içerisinde. Pek çok yeni ürününü tanıtacak olan firmanın ürünleri arasında oyuncular için özel olarak geliştirilmiş kıvrımlı bir monitör de bulunuyor.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki günlerde Amerika'da düzenlenecek olan CES fuarı için özel bir hazırlık içerisinde. Pek çok yeni ürününü tanıtacak olan firmanın ürünleri arasında oyuncular için özel olarak geliştirilmiş kıvrımlı bir monitör de bulunuyor.







Yeni yıl ve CES teketici elektroniği fuarı yaklaşırken teknoloji firmaları da ürünlerini bir bir tanıtıyor. Fuardan önce ürünlerini tanıtma eğilimde olan firmalardan birisi de Samsung. Firma'nın CH711 adını taşıyan Quantum Dot kavisli monitörünün detayları ortaya çıktı.



CH711 model kodunu taşıyan monitör 27” ve 31.5” büyüklükte iki farklı modele sahip olacak. Bünyesinde 2560×1440(WQHD) panel bulunduran monitör doğal renkler verebilmesiyle öne çıkıyor. 1 ms tepki süresi, 178 derece görüş açısı ve %125 desteklenen sRGB renk gamutu monitörün diğer öne çıkan özellikleri arasında. Kabloların gizlendiği gövde tasarımında oyuncuların seveceği detaylara da yer verilmiş.



İlginç şekilde Samsung yeni monitörünün bazı temel özellikleri hakkında yeterince bilgi vermedi. Örneğin yenileme hızı ve panelin 8 mi 10 bit mi desteklediği halen bilinmiyor.



OLED ekranların mı yoksa quantum dot ekranların mı daha iyi olduğu konusunda sektör genelinde henüz bir görüş oluşmamışken OLED ekranların yenileme hızı konusunda bazen sorun yaşayabileceği biliniyor. quantum dot ekranlar ise çok geniş bir renk paleti sunabiliyor. Oyuncular için çok önemli olan yenileme hızı 120 Hz, 144 Hz ve 60 Hz gibi standartlara sahip. Özellikle profesyonel oyuncular için önemli olan yenileme hızı monitör alırken pek çok kişinin ilk baktığı noktalar arasında. Bu nedenle Samsung'un yeni monitörünün oyuncu monitörü olarak nitelendirilebilmesi için ilk olarak yenileme hızının açıklanması gerekiyor.







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