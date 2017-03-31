

130 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir gövdeye sahip olan kamera, kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü içerikler üretmesine yardımcı oluyor. 4K çözünürlükte (4096×2048 piksel) 360 derecelik çekimler gerçekleştirebilen kamerada iki adet 8,4 MP balık gözü lens bulunuyor. F/2.2 diyaframlı Bright lens kullanılan kamerada DRIMe5s görüntü işlemcisi yer alıyor. IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan kamerada 1160 mAh'lik li-ion pil, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 de var.







kaynak:hürriyet