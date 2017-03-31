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samsung'tan 4k kayıt yapan mini kamera!

SAMSUNG'TAN 4K KAYIT YAPAN MİNİ KAMERA!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın tanıtıldığı etkinlikte 360 derecelik video kaydı yapabilen Gear 360'ın yeni sürümünü de duyurdu.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:29
Puan Ver : Samsung'tan 4K Kayıt Yapan Mini Kamera!(7/10)7


130 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir gövdeye sahip olan kamera, kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü içerikler üretmesine yardımcı oluyor. 4K çözünürlükte (4096×2048 piksel) 360 derecelik çekimler gerçekleştirebilen kamerada iki adet 8,4 MP balık gözü lens bulunuyor. F/2.2 diyaframlı Bright lens kullanılan kamerada DRIMe5s görüntü işlemcisi yer alıyor. IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan kamerada 1160 mAh'lik li-ion pil, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 de var.



 



kaynak:hürriyet








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