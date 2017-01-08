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samsung'un akıllı saatlerine ios desteği başladı

SAMSUNG'UN AKILLI SAATLERİNE İOS DESTEĞİ BAŞLADI

Samsung, Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri için iOS desteği sunan uygulamasını sonunda resmen yayınladı. AppStore'dan indirilebilen uygulamaya dair detaylar yazımızda!

Tarih : 08 Ocak 2017, 15:17
Puan Ver : Samsung'un Akıllı Saatlerine İos Desteği Başladı(10/10)12


Samsung'un neredeyse bir yıldır konuşulan akıllı saatleri için iOS desteği sonunda hayat buldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana çıktı çıkacak denilen uygulama sonunda herkesin kullanımı için App Store'daki yerini aldı.



Gear S2 ve Gear S3 modellerinin iOS 9 ve üstü sürüme sahip iPhone, iPad ve iPod Touch'lar ile bağlantılı çalışabilmesine olanak tanıyan Samsung Gear S uygulaması, saatin tüm önemli özelliklerini iOS temelli cihazların ekranına taşıyor. Bilindiği gibi Apple Watch Series 2 bir cihazınız varsa iOS 9'da akıllı saatinizi kullanamıyordunuz.



Akıllı saatiniz ile telefonunuzun bağlantısını sağlamak ve telefonunuzun bazı özelliklerini saat üzerinden takip edebilmek, saatinize uygulama indirmek ve saatin ayarlarını yönetmek, Find my Gear özelliğini kullanmak gibi işlevleri yerine getirebilen yazılım, Apple Watch'ın sahip olduğu ve telefonu saatten yönetebilmeye imkan tanıyan birçok özelliği ise ne yazık ki desteklemiyor.



 








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