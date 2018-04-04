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Samsunspor Teknik Direk Besim Durmuş: Küme Düşersek Lisnsımı Yırtarım

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREK BESİM DURMUŞ: KÜME DÜŞERSEK LİSNSIMI YIRTARIM

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor Teknik direktörü Besim Durmuş, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Samsunspor Teknik Direk Besim Durmuş: Küme Düşersek Lisnsımı Yırtarım(9/10)5

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, ligde kalmayı başaracaklarına inandığını söyledi.

Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kümede kalma adına ellerinde olan avantajı kaybettiklerini belirtti.

Adanaspor karşısında oynadıkları futbolun karşılığına alamadıklarını dile getiren Durmuş, "Sahamızda oynayacağımız İstanbulspor maçı, bu senenin en önemli karşılaşması olacak. Yine sahamızda oynayacağımız Denizlispor'u mağlup edersek ligi bu sezon rahat şekilde bitirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'da göreve takımı bulunduğu durumdan kurtarmak için geldiğine işaret eden Durmuş, şöyle devam etti:

"TARAFTARIMIZI DESTEĞE ÇAĞIRIYORUM"

"Samsunspor iç sahada seyircinin desteğiyle mükemmel oynuyor ve tüm zorlu maçları kazanıyor. Taraftarlarımızdan böyle zorlu durumdayken bize küsmemelerini, eleştirmemelerini istiyoruz. Tabii ki bunlar olacak ama şimdi tam destek zamanı. Eleştiriyi ligin sonunda yapabilirler, hatta biz de kendimizi muhakeme edeceğiz. Çünkü biz bu şehrin insanlarıyız. Benim gibi hayallerini Samsunspor süsleyen tüm taraftarımızı İstanbulspor maçında stadyuma bize desteğe çağırıyorum."

"KÜME DÜŞERSEK LİSANSIMI YIRTARIM"

Durmuş, hedeflerinin sadece ligde kalmak olduğuna dikkati çekerek, "Bu biraz gecikti ama ligde kalmayı başaracağız. Biz de böyle bir stresi yaşamak istemezdik ama Gaziantepspor ve Adanaspor maçları istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Bu takımın ligde kalması için elimi taşın altına koyarak geldim ve oyuncularıma da bunu söyledim. Futbolcularımın inancı da muhteşem, inşallah bugünkü durumundan hızla uzaklaşacağız. Kesinlikle bunun aksini düşünmüyorum. Bu takım küme düşerse lisansımı yırtarım. Eğer bir bedel ödenecekse bu bedeli ödemeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

SAMSUNSPOR SAHASINDA İSTANBULSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Öte yandan Samsunspor, 8 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Durmuş yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, kültür fizik ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlığı bulunan Yunan futbolcu Georgios Samaras antrenmana katılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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