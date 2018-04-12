Zehir Tacirlerine Sınırda Büyük Operasyon! Piyasa Değeri 15 Milyon Tl
Rusya Devlet Televizyonu Halkı Uyardı: Gıda Stoklayın
Rusya, Bmgk'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı
Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye Şikayet Etti
Badou Ndiaye Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
Everton'da Cenk Tosun Şaşkınlığı
Çin Ordusu Gövde Gösterisiyle Abd'ye Meydan Okudu
Fenerbahçe'den Mhk'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici
Yer Yerinden Oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in Peşinde
Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu
Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Şoku!
Ülkemizdeki Suriyeli Sayısı Artacak! Almanya'dakiler De Geliyor
Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Larin, Akhisarspor Kadrosuna Giremedi
Elazığspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi
Çiftlik Bank'ta 4 Tutuklama Talebi! Aralarında Muhasebeci De Var
Gergin Bekleyiş! Silahla Minareden Ateş Açtı, Polisle Çatışmak İstiyor
Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi

Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye şikayet etti

SAMSUNSPOR, YILMAZ VURAL'I TFF'YE ŞİKAYET ETTİ

Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı kullandığı bazı ifadelerden dolayı TFF'ye şikayet ettiklerini söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye Şikayet Etti(6/10)2

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı kullandığı bazı ifadelerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiklerini söyledi.

Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde 15 Nisan Pazar günü Eskişehirspor ile kümede kalma mücadelesine çıkacaklarına dikkati çekerek, Vural'ın saha içine etki etme amaçlı sözleri üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını kaydetti.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Yılmaz Vural'ın, "Beni TFF'den aradılar. Eskişehirspor çok büyük bir camia. Düşmemesi lazım. 'Oraya git' dediler." şeklindeki ifadelerini dehşet içerisinde karşıladıklarını belirten Karayılmaz, "Bir spor adamının, böyle bir yaklaşım içinde olmasını şiddetle kınıyoruz. Kendisinin bu camiadan özür dilemesini bekliyoruz. Antrenörler, gittiği kulüplerde başarılı olmaya gider ama zannediyorum ki o, bir hezeyana girdi. Çalıştırdığı kulüplerde bakmış başarılı olamamış, farklı bir çaba içine girmiş. Bu çabanızla Samsunspor'un üzerine basarak bir yere gelme şansınız yok." diye konuştu.

Vural hakkında hazırladıkları şikayet dilekçesini ilgili kurumlara gönderdiklerini vurgulayan Karayılmaz, şunları kaydetti:

"YILMAZ VURAL KURT ADAM"

"Yılmaz Vural kurt adam, yılların tecrübesi. Sadece sahada oynayarak değil, medyatik de bir kişilik. Zaman zaman futbolcularına yaptığı muameleler, müdahaleler, açıklamalarıyla gündem değiştirmesini iyi biliyor. Yaptığını algı mühendisliği olarak nitelendiriyoruz. Yitirdiği değerleri algı mühendisliği üzerinden geri almak istemesini doğru bulmuyoruz. Hocamız bu işlerden vazgeçsin. Her iki takım da çıkacak sahaya, aslanlar gibi mücadele edecek. Bu saatten sonra sadece futbolcular sahada oynayarak konuşacak. Yenilen takım yenen takımı kutlar, bu işler biter ama dışarıdan, 'Beni çok istediler. (Aman Eskişehirspor düşmesin) dediler' gibi açıklama yaparak kamuoyunu bir yöne yönlendirip, 'Eskişehirspor çok büyük bir camia, Samsunspor da sahipsiz, vuralım bunların ensesine alalım ağızlarındaki lokmayı' mantığıyla bir yere varamazsınız. Yılmaz Vural hakkında TFF'den talebimiz olacak. Yılmaz Vural'ın centilmenliğe aykırı davranışları ve algı oluşturma çalışmasından dolayı PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili şikayetimizi TFF'ye gönderdik."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsunspor  Yılmaz  Vural  I  Tff  Ye  Şikayet  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER