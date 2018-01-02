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Samsunspor'da Parasını Alan Tek Futbolcu Chibuike Kampa Katılmadı
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Samsunspor'da Parasını Alan Tek Futbolcu Chibuike Kampa Katılmadı

SAMSUNSPOR'DA PARASINI ALAN TEK FUTBOLCU CHİBUİKE KAMPA KATILMADI

Ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'da alacağı ödenen tek futbolcu olan Nijeryalı John Chibuike devre arası kampına katılmadı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Samsunspor'da Parasını Alan Tek Futbolcu Chibuike Kampa Katılmadı(8/10)4

Ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'da alacağı ödenen tek futbolcu olan Nijeryalı John Chibuike'nin kampa katılmaması dikkat çekti.

TAKIMI DİVAN KURULU YÖNETİYOR

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da istifa etmişti. Yapılan 2 kongrede de başkan adayı çıkmayınca, takımı divan kurulu yönetmeye başlamıştı. Futbolcular, toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi.

CHIBUIKE NİJARYA'DAN DÖNMEDİ

Devre arası hazırlık kampına bugün Samsun'da başlayan futbolcular arasında bir ayrıntı dikkat çekti. Sezon başından beri paralarını alamayan bütün futbolcular antrenmana katılırken, kulüpten alacağı bulunmayan tek futbolcu olan John Chibuike, habersiz bir şekilde ülkesi Nijerya'dan dönmedi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu yaptığı açıklamada, Nijeryalı futbolcunun yaptığının hoş olmadığını ve ceza verileceğini söyledi. Kampa, habersiz katılmayan Chibuike'nin yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi Almanya'da devam eden Ufuk Budak da katılmadı.

"CHIBUIKE'NİN DAVRANIŞI ETİK DIŞI"

Chibuike'nin yaptığı davranışın etik dışı olduğunu vurgulayan Engin İpekoğlu, "Chibuike antrenmana gelmedi. Aramızda yok. Nijerya'da olduğunu futbolcumuz Jonhatan Ayite'den öğrendik. Kimsenin neden gelmediğinden bir bilgisi yok. Onunla ilgili gereken yapılacaktır. Gerekirse ceza vereceğiz. Takımımızda alacaklarıyla ilgili problemi olmayan tek futbolcu Chibuike. Burada olmaması hoş bir şey değil. Gereken ceza uygulanacaktır" dedi.

"22 FUTBOLCUMUZ SERBEST KALABİLİR"

Zor günlerin kendilerini beklediğini açıklayan İpekoğlu, "Asıl sorunumuz Çarşamba gününden sonra başlayacak. Federasyona başvuran bazı futbolcularımızın ödeme konusundaki günü doluyor. Umarım yarından itibaren adımlar atılır ve futbolcular serbest kalmaz. Biz teknik ekip adına hiçbir kulüpte maddi açıdan bir sıkıntı oluşturmadık. Bundan sonra da maddi açıdan sıkıntı oluşturmayacağız. Burada 22 futbolcunun TFF'ye başvurması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ödemeler yapılmazsa camia adına çok üzücü şeyler olabilir. Birçok oyuncumuza teklifler geldiğini de duyuyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Gaziantepspor bu sorunları uzun zamandır yaşıyor. Biz Samsunspor adına böyle şeyler yaşanacağını sanmıyorum. Geçtiğimiz zamanlarda da bu sıkıntılar yaşandı. Atlatmayı umuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor Divan Kurulu, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara destek verdiler. Divan Kurulu, SGK'ya ödenmesi gereken borcu bugün itibariyle ödediklerini belirttiler. Futbolcu ödemeleri konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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