Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren 2 takım Samsunspor ve Denizlispor, Samsun'da karşı karşıya geldi. Samsunspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

DENİZLİSPOR TARAFTARI "SAMSUNSPOR KÜMEYE" DİYE BAĞIRDI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takım taraftarı birbirine girdi. Denizlispor taraftarları "Samsunspor kümeye" diye bağırınca sinirler gerildi. Bariyerleri aşan Samsunspor taraftarları, Denizlisporlu taraftarlara ayrılan bölüme girmeye çalıştı. Araya giren çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarını yatıştırmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren gerginlik daha sonrasında stadın dışına taşındı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, misafir takıma ayrılan yere girmek istedi. Daha sonrasında misafir takımın bulunduğu yere doğru taşlarla saldırmaya başladı.

FUTBOLCULAR HAKEM ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Saha dışında gerginlik sürerken, koridorlarda da gerginlik yaşandı. İki takım da maç sonu basın toplantısına katılmadı. Samsunsporlu futbolcular, maçın hakemi Özgür Yankaya ve yardımcı hakemlerin bulunduğu odaya girmeye çalıştılar.

Çevik kuvvet polisleri futbolcuların hakem odasına girmesini engelledi. Futbolcular, burada maçın hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Daha sonra 4 takım kaptanı basın toplantısı düzenledi.

HAKEMDEN ÖZÜR BEKLENTİSİ

Takım kaptanları Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Furkan Köse, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın 2 net penaltıyı vermediğini iddia ettiler. Hakemden özür beklediklerini belirterek, kayyuma kaldıkları için sahipsiz sanılmamaları gerektiğinin altını çizdiler.

Kaynak: haberinburada