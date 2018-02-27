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Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

SAMSUNSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktörlük görevine yeniden Besim Durmuş getirdi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Samsunspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Besim Durmuş görevine başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 7. haftasında istifa eden teknik direktör Alpay Özalan'ın yerine geçen Besim Durmuş, 2 hafta sonra teknik direktör Engin İpekoğlu'na görevini teslim etmişti. Durmuş, İpekoğlu'nun dünkü istifasının ardından yeniden takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

DURMUŞ'TAN KENDİSİNİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kendisine büyük sorumluluk yüklendiğini ifade eden Durmuş, "Samsun valimiz, kayyum başkanımız ve taraftarlarımız bana, göreve gelmemde büyük bir güven ve sorumluluk yüklediler. Bütün şehrin yükü üzerimde, bunu biliyorum. Sezon sonunda inşallah Samsunspor'u güvenli bir limana yerleştirmiş olarak görevimi tamamlamayı umut ediyorum. Bunun için de tüm maçları tek tek ele alacağız ve her maçtan mutlaka puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. Zaten takımımızın 5 hafta bir yenilmezlik serisi vardı. Balıkesirspor Baltok maçında bu seri sona erdi ama oyuncularımız bu maça kadar iyi bir karakter ortaya koydu." diye konuştu.

Durmuş, 3 Mart Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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