SAMUEL ETO'O, FRANSIZLARIN TUZAK SORUSUNA DÜŞMEDİ: BEN ONA HAYRANIM
Konyasporlu futbolcu Samuel Eto'o, Türkiye'nin terörle bağdaştırılmasına tepki gösterdi: Paris ve Londra'daki saldırılar burada yaşanmıyor. Türkiye'de güvendeyim. Erdoğan'a da hayranım.
Süper Lig'de Atiker Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Eto'o, Fransız basınından France Football Dergisi'ne röportaj verdi.
Kamerunlu yıldız, kendisine yöneltilen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili provokatif soruya takdir toplayan bir karşılık verdi.
"BURADA GÜVENDEYİM, ERDOĞAN'A HAYRANIM"
Avrupa'nın Türkiye'yi terörle bağdaştırmasına tepki gösteren Eto'o, şöyle konuştu;
"Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım."
Kaynak: Yeni Şafak2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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