Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

sanal gerçeklik için 2017 yılı pek umutlu görünmüyor!

SANAL GERÇEKLİK İÇİN 2017 YILI PEK UMUTLU GÖRÜNMÜYOR!

Sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik ürünleri için karamsar zamanlar geliyor. 2017 yılında VR teknolojisine daha az talep olacak. İşte detaylar.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:43
Puan Ver : Sanal Gerçeklik İçin 2017 Yılı Pek Umutlu Görünmüyor!(9/10)11


Sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik ürünleri için karamsar zamanlar geliyor. 2017 yılında VR teknolojisine daha az talep olacak. İşte detaylar.



 



Son yıllarda büyük bir atağa kalkan sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri için kötü haber geldi. Samsung, Facebook, Oculus, HTC, Google ve Sony gibi devler tarafından geliştirilen bu teknoloji için 2017 yılında kötü haberler bekleniyor.



IDC'nin paylaştığı rakamlara göre VR ve AR teknolojilerinin 2020 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesi bekleniyordu. Ancak beklentiler artık bu kadar olumlu değil.



Kullanıcıların VR ve AR teknolojilerine olan azalan talebi, üreticiler için endişe verici bir sebep. Profesyonel ürünlerin pahalı fiyatları ve içerik konusundaki ihtiyaçların halen giderilmemiş olması kullanıcıların ilgisini kaybetmesine sebep oluyor.



Benzer bir durum uzun süredir VR ve AR ile paralel olan iki sektörde de hissediliyor. Akıllı telefon sektöründe yaşanan durağanlık, kişisel bilgisayar sektöründeki gerileme gibi etkenler düşünüldüğünde sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri aslında birazda ikinci planda kalıyor. Dolayısıyla sektörün 2017 yılında pek bir gelişme sağlaması beklenmiyor.



2017 yılının ilk çeyreğinde bazı yeni sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ürünlerinin duyurulması bekleniyor. Bu adımlarla sektöre ufak bir hareketlenme gelebilir. Ancak yılın diğer bölümü şimdilik belirsizliğini koruyor.



Apple Watch satış rakamları yılın en iyi seviyesinde!








Etiketler: Sanal  Gerçeklik  İçin  2017  Yılı  Pek  Umutlu  Görünmüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER