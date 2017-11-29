Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez 10 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.



Bitcoin'in değeri, gün içinde 10 bin dolara tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece bu sene içinde yaklaşık yüzde bin değer kazanan Bitcoin, TSİ 22.00'de ise 9 bin 990 dolardan işlem görüyordu.



PİYASA DEĞERİ 170 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI



Dünya genelindeki 900'e yakın sanal para arasında en değerli olan Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 170 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakam, sanal para biriminin Mc Donald's, Goldman Sachs ve Disney gibi dev şirketlerin piyasa değerlerini geride bıraktığı anlamına geliyor.



Buna karşın analistler, inanılması güç performansıyla birçok yatırımcının iştahını kabartan Bitcoin'in oldukça dalgalı bir seyir izleyebileceği uyarısında bulunuyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar bin doların altında işlem gören Bitcoin, değerini kısa süre içinde 10'a katlamış olmasına rağmen birkaç günde yüzde 60'a yakın değer kaybettiği dönemlerde oldu.



YATIRIMCILARIN YÜZDE 80'İ ÇÖKECEĞİNİ İDDİA EDYOR



Bu nedenle riskli bir yatırım aracı olarak kabul edilen Bitcoin'in gelecek dönemde nasıl bir grafik izleyeceğine yönelik görüşler arasında büyük farklılıklar bulunuyor.



Bazı yatırımcılar, sanal para biriminin değerinin 2018 sonunda 40 bin dolara ulaşacağını öne sürerken, diğerleri Bitcoin'in çöküş ihtimalinin yüzde 80'in üzerinde olduğunu savunuyor.



İKİ ÜLKE YASAKLADI



Bitcoini yasaklayan ülkelerden biri Rusya. Rus makamları daha önce Bitcoin'in yasaklandığı açıklamasına karşın, faaliyetler devam etmişti. Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya'nın Bitcoin'in yasallaşmasını yeniden gözden geçirmeyeceğini net bir şekilde söyledi. Nikiforov, "Bitcoin Blockchain teknolojisinin yabancı bir uygulamasıdır ve Rus yasaları Bitcoin'i asla Rusya Federasyonu yetkisindeki bir hukuki varlık olarak görmeyecektir" dedi.



Diğer ülke ise Çin. Çin, Bitcoin'i yasaklayarak Bitcoin'in değerinin ciddi anlamda düşmesine neden olmuştu.



























Kaynak: haberinburada



