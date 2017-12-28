SANAL PARA BİRİMLERİ SAYISI DÜŞTÜ
Kesintisiz artışla dün bin 382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, 9 adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle bin 373 adete indi.
Kesintisiz artışla dün bin 382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, bugün dokuz adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle bin 373 adete indi. Kripto para birimlerinin piyasa hacmi ise sabah saatlerine göre 15 milyar dolar azalarak 606 milyar dolara düştü.
BITCOIN 15 BİN DOLAR BANDINDA
Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 15 bin dolar bandında işlem görüyor.
269 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.5'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 2.03, Ethereum yüzde 0.73, Ripple yüzde 18.86 artarken, Litecoin yüzde 0.03 ve Bitcoin Cash yüzde 1.65 düştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar