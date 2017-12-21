Kırım'da evli bir çift, erkek çocuklarına Bitcoin ismini taktı. Bebeğin 31 yaşındaki babası, "Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim" dedi.

KIZI OLURSA DA DASH KOYACAK

Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi.Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada