SANAL PARA ÇILGINLIĞINDA SON NOKTA! ÇILGIN BABA OĞLUNA BİTCOİN İSMİNİ VERDİ
Kırım'da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan "Bitcoin" ismini verdi.
Kırım'da evli bir çift, erkek çocuklarına Bitcoin ismini taktı. Bebeğin 31 yaşındaki babası, "Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim" dedi.
KIZI OLURSA DA DASH KOYACAK
Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi.Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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