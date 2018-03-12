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Sanal Para Hacker'ını İhbar Edene 250 Bin Dolar Ödül

SANAL PARA HACKER'INI İHBAR EDENE 250 BİN DOLAR ÖDÜL

Kripto para borsası Binance, platforma gerçekleştirilen saldırının sorumlularına yönelik ihbarların 250 bin dolar ile ödüllendirileceğini belirtti.

Tarih : 12 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Sanal Para Hacker'ını İhbar Edene 250 Bin Dolar Ödül(9/10)5

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri, sektörün hedef alan saldırı denemelerine yönelik tutumunu sertleştiriyor. Zhao Changpeng tarafından kurulan Binance, geçtiğimiz hafta platformu hedef alan hackerların yakalanmasında yardımcı olacak bilgi paylaşımında bulunanlara 250 bin dolar (kripto para olarak) ödeme yapacağını bildirdi.

ÖDÜL ÖDEMELERİ İÇİN 10 MİLYON DOLAR AYRILDI

Kripto para platfomu tarafından pazar günü yapılan açıklamada söz konusu ödül ödemeleri için 10 milyon dolar ayrıldığını ve diğer platformları da aynısını yapmaları için cesaretlendirdiği belirtildi.

700 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA ÇALINDI

Hackerlar, bu yılın başından beri dijital para Borsalarından 700 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Bu soygunlar, hem düzenleyici kurumlar hem de borsalar üzerindeki yatırımcının korunmasına ilişkin daha fazla çaba harcanmasına yönelik baskıyı artırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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