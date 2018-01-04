Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi
Robin Van Persie'nin Menajeri: Çözüm İçin Yönetimle Görüşeceğiz
Fikret Orman Müjdeyi Verdi: Takıma Takviye Yapmak İçin Gittim
Fikret Orman, Cenk Tosun Transferini Bitirmek İçin Londra'da Gitti
A Milli Takım, Özel Maçta İran İle Karşılaşacak
Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 0,69 Oldu
Eurocup'ta Derbiyi Kazanan Darüşşafaka!
Slavia Prag'da Forma Giyen Halil Altıntop, Kadro Dışı Bırakıldı
Bakanlık Resmen Açıkladı! İşte En Düşük / En Yüksek Memur Maaşı
Gol Krallığına Koşan Jahovic, Göztepe'yi Reddetti
Transfer Sezonunu Beşiktaş Açtı! İlk İmza Geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko Ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı
Paylaşım Yapanlar Dikkat! 53 Taraftar Bugün Ceza Yedi

Sanal para piyasasının yeni gözdesi! Değeri 1 ayda 10 kat arttı

SANAL PARA PİYASASININ YENİ GÖZDESİ! DEĞERİ 1 AYDA 10 KAT ARTTI

Son zamanlarda kripto para piyasasında yıldızı en çok parlayan Ripple'ın fiyatı bir ayda 10 kattan fazla arttı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı(7/10)3

Ripple'da yaşanan hareketlilik bu dijital parayı Bircoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci para birimi haline getirdi ve tüm ilginin buraya yönelmesini sağladı. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan Ripple'ın fiyatı da 2.60 dolara çıktı. Ripple, Aralık ayı başında ise sadece 25 sent seviyesindeydi. Böylece bir aylık süre zarfında fiyatı 10 kattan fazla artmış oldu.

ŞİRKET KONTROLÜ ALTINDA

CNN Money'de yer alan habere göre, Ripple'ın Bitcoin'den en önemli farkı ise tek bir şirketin kontrolü altında olması. San Francisco merkezli Ripple şirketinin mevcut ve önceki tüm yöneticileri, yaşanan fiyat patlamasından sonra kripto para milyarderleri haline geldiler.

Ripple 2012 yılında küresel bazda finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Diğer dijital para birimlerinden farkı olarak yasal bankalarla olan bağlantılarını göstermişti. Santander, Bank of America ve UBS gibi kurumlar Ripple platformunu kullanan finansal kuruluşlar arasında yer alıyor.

Son haftalarda Japonya ve Güney Kore'deki bazı finansal hizmet şirketlerinin Ripple teknolojine adapte olacağını açıklaması, yaşanan yükselişte çok büyük bir etki yarattı.

100 MİLYAR ADET VAR, 38 MİLYARI PİYASADA

Blockchain Momentum Araştırma Bölüm Başkanı Stephen Powaga'ya göre, Ripple ve diğer bazı dijital paraların en önemli avantajı düşük komisyon ücretleri. Bu da onları benzerlerine göre daha popüler hale getiriyor.

Ancak Bitcoin'den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından 'kazınarak' çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında.

Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

Powaga'ya göre en önemli risklerden birisi şirketin elinde kalan diğer Ripple'ları ne kadar sürede piyasaya süreceği. Powaga, örneğin 4 yıl içinde kalan tüm birimlerin piyasaya sürülmesi durumunda fiyatlar üzerinde cidi bir baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

100 FARKLI PARA BİRİMİ VAR

Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin'in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, Ripple'nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sanal  Para  Piyasasının  Yeni  Gözdesi  Değeri  1  Ayda  10  Kat  Arttı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER