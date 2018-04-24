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Sanal Paralar Tekrar Yükselişte! Nisan'da Yüzde 75 Arttı
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Sanal paralar tekrar yükselişte! Nisan'da yüzde 75 arttı

SANAL PARALAR TEKRAR YÜKSELİŞTE! NİSAN'DA YÜZDE 75 ARTTI

Kripto paralar Salı günkü işlemlerde Nisan kazançlarını büyüterek yaklaşık yüzde 75'e çıkardı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Sanal Paralar Tekrar Yükselişte! Nisan'da Yüzde 75 Arttı(5/10)1

Kripto paralar Salı günkü işlemlerde Nisan kazançlarını büyüterek yaklaşık yüzde 75'e çıkardı. Bloomberg ve Coinmarketcap.com tarafından derlenen fiyatlara göre Ethereum, Ripple ve Bitcoin Cash yükselişe öncülük etti.

BITCOIN YÜZDE 3,6 DEĞER KAZANDI

Bitcoin yüzde 3.6 değer kazandı; Coinmarketcap.com verilerine göre 10 büyük borsada geride kalan 24 saatteki işlem hacmi 2 milyar doları aştı.

Küresel hisse senetleri ve tahvil piyasaları nisan ayında yön bulmakta zorlanırken, dijital paralar yükseliş kaydetti.

En likit 10 dijital para, nisanda grup olarak yüzde 74'lük yükselişlerine karşın hala ocak ayındaki rekorunun yüzde 40 altında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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