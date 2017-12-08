SANAT CAMİASINDAN EN SERT KUDÜS TEPKİSİ YILDIZ'DAN GELDİ
Trump'ın Kudüsü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Yıldız Tilbe, "Yolları cehenneme kadar açık" diyerek tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı. İslam dünyasından tepkilerde ardı ardına geldi. Hem Yıldız Tilbe hem de İbrahim Tatlıses tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
"YOLLARI CEHENNEME KADAR AÇIK"
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kudüs konusunda Allah'ın dediği olur, olmuştur ve olacaktır. Kudüs de yeryüzü de içindekilerle beraber Allah'ındır. Kur'an ve ayetler kıyamete kadar olacakları söylemiş, içinde bunlarda var. Yolları Cehenneme kadar açık, oradan sonrası yok" ifadelerini kullandı.
TATLISES'TEN DE TEPKİ GELDİ
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine sessiz kalınmamasını isteyerek, "Ey Müslüman Alemi uyan" dedi. Instagram hesabından "Uyuma, Aksa'ya sahip çık" yazılı bir görsel paylaşan İbrahim Tatlıses, "Ey Müslüman Alemi uyan!!! Bu Kabe senin, kimselere verme, Kudüs'e sahip çık...!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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