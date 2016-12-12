SANATÇILARDAN POLİS MERKEZLERİNE ZİYARET
İstanbul'da 38 kişinin şehit olduğu ve 155 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından birçok sanatçı emniyet güçlerine destek vermek için polis merkezlerini ziyaret etti.
İstanbul'da 39 kişinin şehit olduğu ve 154 kişinin yaralandığı terör saldırısınınardından birçok sanatçı emniyet güçlerine destek vermek için polis merkezlerini ziyaret etti.
Polis merkezlerini ziyeret eden, Orhan Gencebay, Serdar Ortaç, Kutsi, Tolgahan Sayışman, Polat Yağcı, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Sefa Doğanay, Hande Yener ve Mustafa Ceceli polislerle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
kaynak:sabah
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