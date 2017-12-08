SANAYİ ÜRETİMİ EKİM AYINDA ARTTI
Sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Eylül ayına göre ise artış yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.
ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİMLER
Sanayi eylül ayına göre yüzde 0,7 arttı. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,9 azaldı.
Kaynak: haberinburada
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