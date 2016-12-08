Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

sanayi üretimi ekimde %3.7 arttı

SANAYİ ÜRETİMİ EKİMDE %3.7 ARTTI

Türkiye`de sanayi üretimi ekimde %3.7 artarak beklentinin altında kaldı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 11:42
Puan Ver : Sanayi Üretimi Ekimde %3.7 Arttı(5/10)7


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Arındırılmış verilerle sanayi üretimi yıllık artış yüzde 0,15 oldu. Foreks anketinde arındırılmamış yıllık sanayi üretimi beklentisi yüzde 0,22, arındırılmış yüzde 1,6 olmuştu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,7, arındırılmamış yüzde 17,5 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,6, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sanayi  Üretimi  Ekimde  %37  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER