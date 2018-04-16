SANAYİ ÜRETİMİ ŞUBAT'TA YÜZDE 0,2 AZALDI
Sanayi üretimi Şubat'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK), Pazartesi günü yayınlanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretimi Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 arttı, bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 azaldı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Sanayi üretimi verisinde beklenti aylık bazda yüzde 0.1 artış olacağı yönünde iken, yıllık beklenti yüzde 10.4 artış olacağı yönündeydi.
Sanayi üretimi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.8 düşüş kaydederken, yıllık yüzde 12.0 artmıştı. Aylık Ocak verisi, yüzde 0.9 düşüş yönünde revize edildi.
MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ YILLIK YÜZDE11,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2, imalat sanayi sektörü endeksi %10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.
MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,1 azaldı.
Kaynak: haberinburada
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