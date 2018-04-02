BOTAŞ'ın yayımladığı yeni tarifeye göre; fiyatlarda yüzde 9,7'lik artış oldu.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELMİŞTİ

EPDK da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 2,89 zam yapmıştı.

Kaynak: haberinburada