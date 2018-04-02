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SANAYİYE VE SANTRALLERE VERİLEN DOĞAL GAZA ZAM GELDİ


Sanayiye ve santrallere verilen doğal gaza zam geldi
Tarih : 02 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Sanayiye Ve Santrallere Verilen Doğal Gaza Zam Geldi(10/10)6

BOTAŞ'ın yayımladığı yeni tarifeye göre; fiyatlarda yüzde 9,7'lik artış oldu.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELMİŞTİ

EPDK da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 2,89 zam yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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