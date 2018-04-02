SANAYİYE VE SANTRALLERE VERİLEN DOĞAL GAZA ZAM GELDİ
BOTAŞ'ın yayımladığı yeni tarifeye göre; fiyatlarda yüzde 9,7'lik artış oldu.
ELEKTRİĞE DE ZAM GELMİŞTİ
EPDK da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 2,89 zam yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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