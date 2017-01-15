Sancaktepe'de park halinde olan iki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Sancaktepe'de park halinde olan iki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle iki otomobil kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı apartman dairesinde de maddi hasar meydana geldi.







İstanbul Sancaktepe'de, Fatih Mahallesi, Emirgan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan iki otomobil yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobillerden sıçrayan alevler bitişiğinde bulunan bir apartman dairesine de sıçradı.