Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp ederek hastanelik etti. Kadının iki parmağı kırıldı ve kafasına çok sayıda dikiş atıldı, eşi tutuklandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki karı-koca kavgası pes dedirtti. Evde devrilen sandalye yüzünden tartışan çift bu kadarla kalmadı. Öfkeli koca önce eşine sandalye fırlattı sonra da baltayla darp etti.

SANDALYE YÜZÜNDEN ÖNCE TARTIŞMA SONRA BALTA İLE DARP

Olay, ilçeye bağlı Doğu mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Ahmet G. ve eşi Nilüfer C. arasında sandalye yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C. eşine önce eline geçen sandalye'yi fırlattı daha snra ise evde bulunan balta ile darp etti.

KADININ 2 PARMAĞI KOPTU, 2 PARMAĞI KIRILDI, KAFASI YARILDI

Kafasına aldığı balta darbeleri ile yaralanan Nilüfer C.'nin kendisini korumaya çalışırkende bir parmağı koptu, iki parmağı da kırıldı. Komşuları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

DAYAKÇI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçtığı iddia edilen Ahmet C. ise polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİM SANDALYENİN DEVRİLMESİNE SİNİRLENDİ"

Sandalye yüzünden eşiyle aralarında tartışma çıktığını anlatan Nilfer C, " Evdeki kapılardan birisini açarken kapının arkasında bulunan sandalye devrildi. Sandalyenin devrilmesine sinirlenen eşim Ahmet G. sandalye kırılacak diye önce düşen sandalyeyi bana fırlattı daha sonra da balta ile saldırdı" dedi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, ŞİKAYETÇİYİM"

Kocasının olaydan sonra kaçtığını söyleyen mağdur kadın, "Beni öldürmeye çalıştı, ondan şikayetciyim. Zaten tutuklanmış, cezasını çekmesini istiyorum. Olaydan sonra beni öldü diye bırakmış. Suçum olsa yüreğim yanmaz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada