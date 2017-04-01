SANIK YARBAY ISRARLA 5 BİN MERMİ İSTEMİŞ
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 197'si tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın dördüncü haftası tamamlandı.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 197'si tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın dördüncü haftası tamamlandı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümde savunması alınan tutuksuz sanık Cengiz Karabacak, Öğrenci ve Kurslar Taburunda ikmal astsubay olarak görev yaptığını belirtti.
kaynak:haberler
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