

İstanbul'da Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve İstanbul Terörle Mücadele eski Müdürü Tufan Ergüder'in gözaltına alınmasını Şanlıurfa'da protesto eden 33 kişi, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



İstanbul'da Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve İstanbul Terörle Mücadele eski Müdürü Tufan Ergüder'in gözaltına alınmasını Şanlıurfa'da protesto eden 33 kişi, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.







2014 yılının Aralık ayında İstanbul'da yapılan operasyon ile Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve İstanbul Terörle Mücadele eski Müdürü Tufan Ergüder'in gözaltına alınması Şanlıurfa Adliyesi önünde yapılan eylem ile protesto edilmişti. FETÖ PDY üyesi olmak suçundan hakkında işlem başlatılan 33 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından şahıslar, FETÖ PDY üyesi olmak ve örgüt adına eylem yapmak suçlarından adli makamlara sevk edildi.







Şahıslardan 19'u çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.







kaynak:haberler