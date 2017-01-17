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ŞANLIURFA SİVEREK'TE KESİLMİŞ 4 EŞEK KAFASI BULUNDU


ŞANLIURFA SİVEREK'TE KESİLMİŞ 4 EŞEK KAFASI BULUNDU
Tarih : 17 Ocak 2017, 16:35
Puan Ver : Şanlıurfa Siverek'te Kesilmiş 4 Eşek Kafası Bulundu(5/10)6


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çağa kırsal mahallesi yakınlarında 4 tane eşek kafası bulundu.



Alınan bilgilere göre, Siverek - Diyarbakır karayolu 15. kilometresinde Çağa kırsal mahallesi yakınlarında hayvanlarını otlatan çobanlar, sabaha karşı yol kenarında kesilmiş halde dört eşek kafası ve yüzülmüş deriler gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından soruşturma başlatıldı.



Sabaha karşı koyunlarını otlatırken 4 kesik eşek başını gördüğünü söyleyen çoban Ayhan İlgen, "Hayvanları kimin kestiğini görmedim, zaten görseydim mutlaka yakalardım. Ben geldiğimde daha yeni kesildiği belliydi, kanları daha tazeydi. Jandarmayı aradım, daha sonra fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştım" diye konuştu.



Jandarmanın kurumları bilgilendirmesinin ardından Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki et ve et ürünleri satışının yapıldığı yerler denetlenerek, mühürsüz olduğu belirlenen etlere el konuldu. Öte yandan, etlerin satılmak üzere Diyarbakır iline götürülmüş olabileceği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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