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şanlıurfa'da 10 hakim ve savcı fetö'den gözaltına alındı

ŞANLIURFA'DA 10 HAKİM VE SAVCI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:59
Puan Ver : Şanlıurfa'da 10 Hakim Ve Savcı Fetö'den Gözaltına Alındı(7/10)4


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.



Soruşturma kapsamında 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



 



kaynak:AA








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