

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.







Soruşturma kapsamında 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.







Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.







kaynak:AA