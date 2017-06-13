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Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
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şanlıurfa'da 10 rütbeli asker gözaltına alındı

ŞANLIURFA'DA 10 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 10 rütbeli asker gözaltına alındı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:07
Puan Ver : Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı(6/10)6


FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu ve haklarında gözaltı kararı verilen 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 13 subayın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınlarında 10 şüpheli subay gözaltına alındı. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan adreslerinde bulunmayan 3 rütbeli askerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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