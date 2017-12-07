Şanlıurfa'da çarpışan otomobillerden biri, hızını alamayarak okula giden 2 kardeşe çarptı. Kazada 5 yaşındaki Gizemnur hayatını kaybetti, 12 yaşındaki ağabeyi Mehmet ise yaralandı.

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobilden biri, okula giden iki kardeşe çarptı. Hastaneye götürülen kardeşlerden anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut (5) öldü, ağabeyi Mehmet Akbulut'un (12) tedavisi sürüyor.

OTOMOBİL İLE İŞ YERİNİN KEPENGİ ARASINA SIKIŞTI

Kaza, bu sabah Onikiler mahallesinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki otomobil ile plaka ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmayla savrulan otomobillerden biri, okula giden Mehmet ve Gizemnur Akbulut kardeşlere çarptı. Kazada otomobil ile kapalı iş yerinin kepengi arasında sıkışan ana sınıf öğrencisi Gizemnur Akbulut ile ağabeyi Mehmet Akbulut yaralandı.

MİNİK GİZEMNUR KURTARILAMADI

Kazayı gören çevrede bulunanlar, yaralı kardeşleri sıkıştıkları yerden çıkarıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kazaya karışan otomobil sürücü bölgeden ayrılırken, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Acil serviste tedavisi süren Mehmet Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kazada kayıplara karışan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşte feci kazanın yaşandığı olay yerinden fotoğraflar:

Kaynak: haberinburada