

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Suriyeli sığınmacıların işlettiği iş yerinde kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirildi.







Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi.







İşletmeciler hakkında da yetkililer tarafından idari işlem başlatıldı.